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Курбан Бердыев ушел из «Ростова»

Курбан Бердыев ушел из "Ростова"
16+
Фото: скриншот
О его новом месте работы пока ничего неизвестно

Вице-президент футбольного клуба "Ростова" Курбан Бердыев покинул донскую команду. Об этом сообщает пресс-служба "Ростова".

- Сегодня стало известно о том, что вице-президент-тренер "Ростова" Курбан Бердыев покидает наш клуб. Руководство клуба от всей души благодарит Курбана Бекиевича за проделанную работу и за то, что он вместе с тренерским штабом вывел команду на новый уровень, - говорится официальном сообщении на сайте.

О его новом месте работы пока ничего неизвестно, при этом накануне президент РТ Рустам Минниханов прокомментировал вопрос возможного назначения нового главного тренера "Рубина", по его словам, он бы рекомендовал рассмотреть вопрос возвращения в клуб Курбана Бердыева.

Отметим, Курбан Бердыев ушел из "Рубина" в декабре 2013 года, его увольнение было инициативой президента РТ Рустама Минниханова.

Н. Вильданов, 01.06.2017, 15:27
Тэги: Футбол, Курбан Бердыев
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Комментарии

Горожанин01 июня 2017, 15:37
Весь футбол - одно большое разводилово! Нормальному человеку сложно понять, зачем тратить огромные деньги на "игрушку" в виде никчёмного Рубина, но если деньги жгут карманы, и их девать некуда, пусть тратят, буржуины...
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Дюма01 июня 2017, 15:38
Навряд ли
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Горожанин01 июня 2017, 15:40
В Казани будет полный стадион.
Если он в Казань вернется.
Уберите только грязь которая была до него.
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Горожанин01 июня 2017, 15:45
Вангую, на место его возрата )))
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Горожанин01 июня 2017, 15:45
И грязь в виде троллей местных доморощенных заткните..которые мать продадут за копейку.
БЕРДЫЕВА МЫ ЖДЕМ!!!
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Горожанинт01 июня 2017, 16:00
Ждём!!
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Горожанин01 июня 2017, 16:16
Что же они его отпустили, если он им очень дорог. Может им дорого стало содержать , деньги кончились.
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Ол01 июня 2017, 16:34
Унылый футбол идёт к нам
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сергей01 июня 2017, 16:38
В ответ на комментарий пользователя
Унылый футбол идёт к нам
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да, уж атакующая и красивая игра которая была до него теперь в прошлом))))
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