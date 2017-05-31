Курбан Бердыев ушел из «Ростова»

О его новом месте работы пока ничего неизвестно

Вице-президент футбольного клуба "Ростова" Курбан Бердыев покинул донскую команду. Об этом сообщает пресс-служба "Ростова".

- Сегодня стало известно о том, что вице-президент-тренер "Ростова" Курбан Бердыев покидает наш клуб. Руководство клуба от всей души благодарит Курбана Бекиевича за проделанную работу и за то, что он вместе с тренерским штабом вывел команду на новый уровень, - говорится официальном сообщении на сайте.

О его новом месте работы пока ничего неизвестно, при этом накануне президент РТ Рустам Минниханов прокомментировал вопрос возможного назначения нового главного тренера "Рубина", по его словам, он бы рекомендовал рассмотреть вопрос возвращения в клуб Курбана Бердыева.

Отметим, Курбан Бердыев ушел из "Рубина" в декабре 2013 года, его увольнение было инициативой президента РТ Рустама Минниханова.