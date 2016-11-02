СМИ: вместо Ильсура Метшина президентом «Рубина» будет Радик Шаймиев

За эту кандидатуру, по данным СМИ, выступает Курбан Бердыев

Президентом "Рубина" вместо мэра Казани Ильсура Метшина может стать 52-летний сын госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева Радик, член совета директоров ТАИФа - одного из главных спонсоров клуба. О таком возможном назначении сообщает Life.ru.

По данным СМИ, Метшин уйдет в отставку с поста президента в связи с проведением "в Казани Кубка конфедераций и подготовкой к ЧМ-2018". На этот пост будет назначен Радик Шаймиев, за эту кандидатуру, в частности, выступает Курбан Бердыев - новый вероятный главный тренер команды.

При этом существует вероятность, что данный пост в клубе вообще упразднят.

Напомним, Ильсур Метшин стал президентом "Рубина" в сентябре 2015 года.