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Карадениз: «С Грасией у «Рубина» не будет успехов, мы выбрали неправильного тренера»

Карадениз: «С Грасией у «Рубина» не будет успехов, мы выбрали неправильного тренера»
16+
Фото: официальный сайт "Рубина"
Полузащитник поделился мнением о том, почему испанский тренер не вернет казанцев в элиту, и рассказал, что не верит в ссору между Бердыевым и руководством республики

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз подвел итоги работы главного тренера команды Хавьера Грасии в прошедшем сезоне и признался, что не верит в то, что благодаря испанскому тренеру клуб ждет успех.

- По моему мнению, мы выбрали неправильного тренера, который не знает русский футбол, российский менталитет. Россия – совсем другая страна, нежели Испания. Здесь игроки и футбол совсем другие, а его ожидания были иными. Может быть, атмосфера нашей страны и ментальность ему помешали. Еще мы приобрели очень много новых игроков. Можете сами посчитать, кто из них нам помог, - цитирует слова Карадениза «БИЗНЕС Online».

Полузащитник отметил, что «когда собирается много футболистов, это не значит, что формируется хорошая команда. Чтобы ее создать, должно сложиться много факторов и дело не только в футболистах».

- Есть несколько составляющих: президент клуба, спонсор, тренер, игроки, болельщики – это как спицы в колесе. Если ты хочешь, чтобы это колесо шло прямо, то между ними не должно быть проблем. Судя по тому, какое место мы заняли, у нас не все хорошо в этом плане, - сказал он.

По словам Гекдениза, Хави – очень хороший человек и про него нельзя сказать ничего плохого как о человеке.

- Российский футбол не прост, как может показаться. Я не буду критиковать его и оценивать его тренерские качества – это не в моем стиле и будет выглядеть не очень красиво. Но я могу сказать одно: с Грасией у «Рубина» не будет успехов. Это только мое мнение <...>. Если сейчас Грасию отправить в отставку и пригласить очередного иностранца, то будет то же самое.

На вопрос о том, верит ли он в возможность примирения Курбана Бердыева и руководства республики, он отметил, что не считает, что ссора была. 

- А они ругались? <...> Я не знаю всей ситуации, но я не верю, что они поругались и не общаются <...> Он (Курбан Бердыев, - прим.) быстрее всех вернет «Рубин» в элиту. Это могут сделать и другие, но Бердыев сделает это быстрее, - ответил игрок.

Тем временем Казань ждет новостей о том, что "Бердыев - новый тренер казанцев"

Напомним, заседание попечительского совета "Рубина", которое должно было состояться вчера и на котором должны были объявить о назначении на пост главного тренера Курбана Бердыева, было перенесено на неопределенный срок. 

Курбан Бердыев, который в пятницу был в Казани, отправился в  Ростов-на-Дону на встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, при этом шансы на его возвращение в казанский клуб по-прежнему остаются высокими. Помимо "Рубина" Бердыев рассматривает варианты стать главным тренером в "Локомотиве" и "Краснодаре".

Год назад Карандениз предупреждал, что испанец не сделает "Рубин" чемпионом

Кстати, в мае 2016 года назад в одном из интервью Карадениз говорил, что скептически настроен к назначению Хавьера Грасия на пост главного тренера казанского клуба. Футболист уже тогда говорил, что клуб будет лишь терять время с иностранным специалистом. 

Женя Потехина, 28.05.2017, 11:13
Тэги: ФК Рубин
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Комментарии

Горожанин28 мая 2017, 11:51
Нас...рать! Задолбали с этимпродажным футьболем.
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Горожанин28 мая 2017, 11:55
Руководство Рубина привезли Грасию..закупили кучу хлама за не реальные деньги..
Нанесли моральный ущерб , финансовый ущерб спонсорам..болельщикам..и.т.д.
И никто не виноват??? КАК ТАК?
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Дюма28 мая 2017, 12:02
С другим бы тренером вообще бы вылетили из премьер -лиги
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Горожанин28 мая 2017, 12:10
Кто тратит миллионы народных денег на футбол,
Тому в аду гореть желаю я!
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Батя28 мая 2017, 12:18
Гекдениз уважаемый!

Евли вас в 37 лет не пускает тренер на поле, это значит, что ваша физическая форма далека от идеальной, и ее хватает на 10-15 минут активного бега. И это не значит, что тренер плохой.

Турки вы народ обидчивый, можно сделать скидку и на это, поэтому я вас понимаю. Но не стоит делать таких заявлений. Не думаю, что Курбан будет выпускать вас в стартовом составе.
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Горожанин28 мая 2017, 12:18
В ответ на комментарий пользователя
Руководство Рубина привезли Грасию..закупили кучу хлама за не реальные деньги..
Нанесли моральный ущерб , финансовый ущерб спонсорам..болельщикам..и.т.д.
И никто не виноват??? КАК ТАК?
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Наказывать Президента и мэра !!!
Чем они думают??? Сколько народных денег на ветер.
Дворовые команды лучше играют.
Кто вернёт деньги кот. растранжирили?
1
1
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Батя28 мая 2017, 12:22
В ответ на комментарий пользователя
Наказывать Президента и мэра !!!
Чем они думают??? Сколько народных денег на ветер.
Дворовые команды лучше играют.
Кто вернёт деньги кот. растранжирили?
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Гаспади!!! Какие все специалисты диванные от футбола... Твоих денег там 200 рублей.
1
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Горожанин28 мая 2017, 12:29
хватит уже оправдываться и искать ненужные причины, такой футбол нам не нужен!
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Димас люблю пивас28 мая 2017, 12:32
Надо в школах детей в футбол учить играть в первую очередь! Нам не нужна куча непопурлярных и незрелищных видов спорта вроде волейбола, баскетбола, гандбола и прочих! Хоккей тоже скучен, 5-6 стран только в него играют, остальные для фона! Вот когда мы избавимся от всех лишних видов спорта, нужно сосредоточиться на футболе, и тогда придет успех!
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