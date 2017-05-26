В Казани перенесли заседание совета «Рубина», где должны были назвать нового тренера

Курбан Бердыев, который вчера был в Казани, отправился в Ростов-на-Дону на встречу с губернатором Ростовской области

Заседание попечительского совета "Рубин", которое должно было состояться сегодня и на котором должны были объявить о назначении на пост главного тренера Курбана Бердыева, было перенесено на неопределенный срок. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Курбан Бердыев, который вчера был в Казани, отправился в Ростов-на-Дону на встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, при этом шансы на его возвращение в казанский клуб по-прежнему остаются высокими.

Помимо "Рубина" Бердыев рассматривает варианты стать главным тренером в "Локомотиве" и "Краснодаре".

Ранее сообщалось, что о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера "Рубина" станет известно сегодня.

Напомним, Курбан Бердыев был главным тренером "Рубин" с 2001 по 2013 год, сейчас он - вице-президент "Ростова".