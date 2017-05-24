Спортивный директор «Рубина»: «Слухи о выплате 10 млн евро Грасии — это неправда»

Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев заявил, что слухи о выплате 10 млн евро в случае расторжения контракта с Хави Грасией — это неправда. Об этом пишет «Бизнес Online».

- Быть такого не может. Такие суммы нигде не фигурируют, - сказал Фахриев.

По его словам, была джентльменская договоренность с футбольным юристом и агентом Ральфом Изенеггером, которые представлял интересы тренера.

- Была договоренность, что в случае плохого результата или нашего желания не продолжать сотрудничество мы можем расстаться без компенсации, - отметил спортивный директор «Рубина».

Напомним, накануне стало известно, что решение о главном тренере казанского «Рубина» будет принято 27 мая на заседании попечительского совета.