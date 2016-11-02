Официально: Зинэтула Билялетдинов остается в «Ак Барсе» на два года

Билялетдинов возглавляет казанскую команду с 2004 года

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов продлил контракт с казанским клубом еще на два года. Об этом сообщается на официальном сайте «Ак Барса».

Билялетдинов возглавляет казанскую команду с 2004 года (кроме 2011-2014 гг.). За это время «Ак Барс» трижды становился чемпионом России и два раза выигрывал Кубок Гагарина.

Напомним, ранее сообщалось, что Зинэтула Билялетдинов уйдет с поста главного тренера «Ак Барса», он займет одну из административных должностей в клубе. Главным претендентом на место главного тренера рассматривался покинувший ЦСКА Дмитрий Квартальнов.

В этом сезоне «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина, но завоевал бронзовые медали КХЛ. Казанцы в четырёх матчах подряд уступили магнитогорскому «Металлургу».

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Зинэтула Билялетдиинов — советский хоккеист, защитник, советский и российский хоккейный тренер, главный тренер сборной России по хоккею в 2004 и 2011—2014 годах. Олимпийский чемпион 1984 года, многократный чемпион мира и Европы в составе сборной СССР по хоккею.