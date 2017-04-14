СМИ: Зинэтула Билялетдинов продлил контракт с «Ак Барсом»

Главный тренер «Ак Барса» продлил контракт с казанским клубом на два года

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов продлил контракт с казанским клубом на два года. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в компании «Татнефть».

- В «Татнефти» действительно обсуждался уход Билялетдинова с поста главного тренера, причем кандидатов на его место было больше, чем один Квартальнов. Однако в итоге в компании пришли к решению оставить Билялетдинова на посту главного тренера, продлив с ним контракт на два года, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в «Ак Барсе» данную новость комментировать не стали.

- Официальная информация по данному вопросу будет опубликована в ближайшее время, - сказали в казанском клубе.

Напомним, ранее сообщалось, что Зинэтула Билялетдинов уйдет с поста главного тренера «Ак Барса», он займет одну из административных должностей в клубе. Главным претендентом на место главного тренера рассматривался покинувший ЦСКА Дмитрий Квартальнов.

Ранее «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина, но завоевал бронзовые медали КХЛ. Казанцы в четырёх матчах подряд уступили магнитогорскому «Металлургу».

Напомним, в последний раз Билялетдинов возглавил "Ак Барс" в июле 2014 года.

Справка



Зинэтула Билялетдиинов — советский хоккеист, защитник, советский и российский хоккейный тренер, главный тренер сборной России по хоккею в 2004 и 2011—2014 годах. Олимпийский чемпион 1984 года, многократный чемпион мира и Европы в составе сборной СССР по хоккею.