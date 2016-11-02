СМИ: Хави Грасия покинет пост тренера «Рубина» по окончанию сезона

Главный тренер казанского "Рубина" Хавьер Грасия покинет свой пост по окончанию сезона, руководство клуба недовольно работой испанского специалиста и подыскивает ему замену. Об этом сообщает Vesti.ru.

По данным СМИ, сейчас клуб ищет замену Грасии, отмечается, что новый тренер будет российским.

Напомним, накануне президент "Рубин" Ильсур Метшин прокомментировал игру клуба с "Тереком" словами "Позор! Просто позор". Казанцы этот матч проиграли со счетом 0:1.

Кстати



В 2004 году Грасия начал карьеру тренера в молодёжной команде клуба "Вильярреал". До 2011 году он тренировал в основном клубы низших испанских дивизионов. После этого Хавьер принял приглашение греческого "Олимпиакоса" из города Волос. В Греции он также тренировал "Керкиру", а затем вернулся на родину, где довольно успешно работал в "Альмерии" и "Осасуне". В 2014 году Грасия сменил Бернда Шустера на посту главного тренера "Малаги".



27 мая 2016 года подписал четырехлетний контракт с казанским "Рубином", по которому будет получать 2,5 млн.евро в год. Казанцы также оплатили "Малаге" неустойку в 1.2 млн. евро.