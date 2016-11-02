Мэр Казани об игре «Рубина»: «Позор! Просто позор»

Казанский «Рубин» проиграл грозненскому «Тереку» и продлил безвыигрышную серию до восьми матчей

Мэр Казани, президент футбольного клуба «Рубин» Ильсур Метшин прокомментировал последнюю игру казанской команды в этом сезоне чемпионата России по футболу, передает «Спорт-экспресс».

- Как вам игра, Ильсур Раисович?

- Позор! Просто позор.

- Казалось ведь, что осенью и зимой уже что-то нащупали...

- Позор, - добавил мэр Казани.

Кстати, после игры на пресс-конференции тренер Хави Грасия, как всегда, отвечал однотипно и безлико.

- После зимнего перерыва команда была в пяти очках от зоны еврокубков. Завтра она будет в шаге от переходных матчей. Команда не выигрывает восемь матчей. У болельщиков вопросы по самоотдаче. Что вообще происходит?

- Это просто перечисление фактов. Если бы я знал, то нашел бы средство. Самоотдача? Нет вопросов. Все стараются.

- Но мы видели, как играют Набиуллин, Кузьмин, Камболов, Карадениз, Канунников. Они смотрелись иначе. Где эмоции?

- Мне нечего сказать на это.

Напомним, накануне казанский «Рубин» потерпел поражение от грозненского «Терека» со счётом 0:1.

«Рубин» не может победить уже полтора месяца. В последних восьми матчах казанцы потерпели 5 поражений и трижды сыграли вничью. Сейчас команда занимает 11-е место, имея отрыв от «Оренбурга» в 7 очков, который находится в зоне стыковых матчей.