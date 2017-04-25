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“Рубин” проиграл “Тереку” и довёл безвыигрышную серию до семи матчей

“Рубин” проиграл “Тереку” и довёл безвыигрышную серию до семи матчей
16+
Фото: www.rubin-kazan.ru
Казанцы вновь не смогли поразить ворота соперника

Сегодня, 26 апреля, казанский “Рубин” потерпел поражение от грозненского “Терека” со счётом 0:1. Это поражение стало пятым для подопечных Грасии в последних восьми матчах.

Игроки “Рубина” сделали благородный жест для болельщиков, оплатив их билеты. Но на результат встречи “благотворительность” не повлияла. Несмотря на то, что хозяева владели территориальной инициативой они не смогли ни разу ударить по воротам гостей из Чечни. В свою очередь, “Терек” воспользовался своим шансом - Мбенге в концовке первого тайма забил единственный мяч в игре.

“Рубин” не может победить уже полтора месяца. В последних восьми матчах казанцы потерпели 5 поражений и трижды сыграли вничью. Сейчас команда занимает 11-ое место, имея отрыв от “Оренбурга” в 7 очков, который находится в зоне стыковых матчей.

 

Светлана Михайлова, 26.04.2017, 22:24
Тэги: Казанцы, ФК Рубин, Результаты
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Комментарии

Горожанин26 апреля 2017, 22:37
До конца чемпионата и мы на месте Оренбурга можем оказаться..если ничего не предпринимать!
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Димас люблю пивас26 апреля 2017, 22:39
Кто болеет за Рубин -
За пивасом в магазин!
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Сергей26 апреля 2017, 22:40
Ну давай, Ильсур, брякай про то, что команда играет-то не плохо, ну не везет немного, а так команда показывает интересный динамичный футбол, о чем говорят и иностранные специалисты........... шалобол бестолковый!!! Пшол бы ты вон!
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Димас люблю пивас26 апреля 2017, 22:44
Гооооооооол!
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Горожанин26 апреля 2017, 22:45
В порядочном клубе давно уже всех выкинули
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стыдно26 апреля 2017, 22:46
Выход только один- срочно выгонять тренеришку, чего он впрочем и добивается (компенсация нехилая). Желательно ещё бы и метшина со всеми его советчиками (знаю о чём говорю).
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3
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Димас люблю пивас26 апреля 2017, 22:50
В ответ на комментарий пользователя
Выход только один- срочно выгонять тренеришку, чего он впрочем и добивается (компенсация нехилая). Желательно ещё бы и метшина со всеми его советчиками (знаю о чём говорю).
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Будете делать как Я говорю - станете чемпионами мира!
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Прораб26 апреля 2017, 23:04
Привёл детей сегодня в первый раз на новый стадион. Первый тайм искали где машину кинуть (парковки около стадиона закрыты), а потом дойти (всё для людей). Но смотреть-то нечего! Как дочке объяснить, что это футбол такой, "на любителя"? Метшин убери Грасию!!! А компенсацию ему сам заплати, раз обещал!
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Горожанин26 апреля 2017, 23:10
Все российские средства информации озвучили
Ильшат Аминов на ТНВ сказал бюджет Рубина
7млрд.рублей или 125 млн.дол.на этот сезон
Кто вешал нам лапшу про 40 лямов
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