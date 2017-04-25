“Рубин” проиграл “Тереку” и довёл безвыигрышную серию до семи матчей

Казанцы вновь не смогли поразить ворота соперника

Сегодня, 26 апреля, казанский “Рубин” потерпел поражение от грозненского “Терека” со счётом 0:1. Это поражение стало пятым для подопечных Грасии в последних восьми матчах.

Игроки “Рубина” сделали благородный жест для болельщиков, оплатив их билеты. Но на результат встречи “благотворительность” не повлияла. Несмотря на то, что хозяева владели территориальной инициативой они не смогли ни разу ударить по воротам гостей из Чечни. В свою очередь, “Терек” воспользовался своим шансом - Мбенге в концовке первого тайма забил единственный мяч в игре.

“Рубин” не может победить уже полтора месяца. В последних восьми матчах казанцы потерпели 5 поражений и трижды сыграли вничью. Сейчас команда занимает 11-ое место, имея отрыв от “Оренбурга” в 7 очков, который находится в зоне стыковых матчей.