“Рубин” снова не смог победить у аутсайдера чемпионата

В Самаре казанцы сыграли вничью против “Крыльев Советов”

Казанский “Рубин” в гостях не смог поразить ворота самарских “Крыльев Советов” и сыграл со счётом 0:0. Для подопечных Хавьера Грасии безвыигрышная серия в чемпионате достигла 6 матчей. В последний раз “Рубин” побеждал в начале марта у махачкалинского “Анжи”.

Кроме того, казанцы за это время успели вылететь из Кубка России, уступив “Уралу”. За 6 туров до конца чемпионата команда находится на 11-м месте.