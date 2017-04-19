На матч «Рубина» против «Терека» на стадионе «Казань Арена» вход будет бесплатным

В предыдущем матче "Рубин" установил антирекорд посещаемости сезона

В среду, 26 апреля, "Рубин" дома в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу сыграет против грозненского "Терека". Вход на этот матч для болельщиков будет бесплатным, говорится в Twitter казанского клуба со ссылкой на голкипера Сергея Рыжикова.

- Мы решили всей командой, что оплатим билет каждому болельщику, пришедшему на матч с "Тереком", - говорится в сообщении.

Сергей Рыжиков:

"Мы решили всей командой, что оплатим билет каждому болельщику, пришедшему на матч с Тереком" pic.twitter.com/ITgC0bbD5b — «Рубин» Казань (@fcrk) 20 апреля 2017 г.

Напомним, матч "Рубин" - "Терек" пройдет 26 апреля на "Казань Арене". Начало в 19.30 по московскому времени.

Отметим, в предыдущем матче "Рубин" установил антирекорд посещаемости сезона. Стадион "Казань Арена" заполнился лишь на пятнадцатую часть - из 45-ти тысяч кресел занятыми оказались лишь три. Это заметил даже вице-премьер РФ Виталий Мутко, сопроводивший это комментарием "Ужас".