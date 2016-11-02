«Рубин» проиграл очередной матч и установил антирекорд посещаемости сезона

Казанцы проиграли дома "Краснодару" со счетом 0:1

Футболисты "Краснодара" накануне выиграли со счетом 1:0 у казанского "Рубина" в матче 23-го тура чемпионата России.

Мяч на 57-й минуте забил нападающий Федор Смолов, который на подступах к штрафной нанес точный удар в угол.

Матч после игры прокомментировал главный тренер казанцев Хави Грасия.

- Дело в том, что мы играли против сильной команды. Я считаю, что наша команда выступила хорошо, но мяч не шел в ворота. К сожалению, мы потерпели сегодня очень обидное поражение, потому что играли дома.



"Нельзя в наших неудачах найти виноватых, крайних мы не ищем. У нас были голевые моменты, мяч не шел в ворота, их не удалось реализовать. Пока фортуна нам не улыбается. Мы подготовились достаточно неплохо к матчу, но не были точны, а "Краснодар" был точен, - заявил тренер.

На вопрос, не исчерпан ли кредит доверия специалисту от руководства клуба, Грасия ответил: "Не знаю, наверное, это вопрос не ко мне".

Отмечается, что накануне "Рубин" установил антирекорд посещаемости сезона, стадион "Казань Арена" заполнился лишь на пятнадцатую часть - из 45-ти тысяч кресел занятыми оказались лишь три.

Это заметил даже вице-премьер РФ Виталий Мутко, который написал в Twitter, что на стадионе за игрой следили чуть больше тысячи человек.

А что, за Рубин у нас никто не болеет?

Новый стадион и всего 100 болельщиков (ну, может, чуть больше - 1200), ужас!!! #рубинкраснодар pic.twitter.com/iQVsgCGgUX — Виталий Мутко (@Vitaly_Mutko) 15 апреля 2017 г.

У "Рубина" сейчас 28 очков, он занимает 10 строчку в таблице. В следующем матче 23 апреля "Рубин" сыграет в Самаре с "Крыльями Советами".