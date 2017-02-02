Казанский «Ак Барс» «всухую» проиграл тольяттинской «Ладе» - 0:4

Для "Ак Барса" это уже шестое "сухое" поражение в сезоне

"Лада" в Тольятти разгромила "Ак Барсом", завершив встречу со счётом 4:0.

Как сообщает "Чемпионат", уже на второй минуте встречи хозяева вели со счётом 2:0 благодаря голам Андрея Иванова и Антона Шенфельда, а за две секунды до первого перерыва Никита Филатов забил третий гол в ворота Эмиля Гарипова.

Финальную шайбу забросил Георгий Белоусов, буквально за секунду до финальной сирены. Вратарь Илья Ежов не дал казанцам ни единого шанса, отразив 37 бросков.

Для "Ак Барса" это уже шестое "сухое" поражение в сезоне.

Напомним, букмекеры считали, что казанцы проиграют, даже несмотря на то, что обыгрывал ее в пяти из шести предыдущих очных матчей.