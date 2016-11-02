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«Лада» - «Ак Барс». Казанцы готовятся к матчу после разгрома

"Лада" - "Ак Барс". Казанцы готовятся к матчу после разгрома
16+
Фото: ak-bars.ru

Сегодня казанский "Ак Барс" сразится с тольяттинской "Ладой". Волжский коллектив находится на предпоследней строчке конференции и уже вряд ли пройдет в стадию плей-офф. Казанцы же подходят к этому матчу на третьем месте конференции и уже гарантировали себе выход. Напомним, что позавчера подопечные Зинэтулы Билялетдинова уступили "Нефтехимику" с разгромным счетом 2:8.

О сопернике

Клуб основан в 1977 году. С начала своего существования команда называлась "ТОРПЕДО", а в 1991 году сменила своё название на новое — "Лада" — по имени самой популярной в России марки автомобиля, выпускаемого владельцем команды — Акционерным обществом "АвтоВАЗ". 17 мая 2010 года Совет директоров Континентальной хоккейной лиги в связи с непредоставлением в установленные сроки документов, подтверждающих обеспечение финансирования основной команды, постановил не включать в состав участников Чемпионата КХЛ 2010/2011 хоккейный клуб "Лада". 21 июня 2010 было принято решение о том, что в сезоне 2010—2011 клуб будет выступать в Высшей лиге чемпионата России. С сезона 2014/2015 "Лада" вновь выступает в КХЛ.

Прогноз: букмекеры считают, что казанцы проиграют 

Лада подходит к матчу после поражения от "Сибири" со счетом 1:3. В пятый раз за шесть последних поединков она проиграла. А у себя дома новосибирский клуб проиграл 8 из 11 предыдущих матчей, включая пять поражений в основное время. При такой статистике едва ли не единственным аргументом в пользу волжан является то, что они проводят последний домашний матч в этом сезоне и должны выложиться по полной перед своими болельщиками.

"Ак Барс" во вторник потерпел сокрушительное поражение от Нефтехимика со счетом 2:8. Это был шестой проигрыш за девять последних поединков. А на выезде "Барсы" проиграл и четыре из шести предыдущих матчей чемпионата. Букмекеры считают, что казанцы проиграют и предстоящий матч против "Лады", несмотря на то, что обыгрывал ее в пяти из шести предыдущих очных матчей.

История личных встреч

В рамках чемпионатов страны соперники встречались друг с другом 108 раз: в активе казанцев 49 побед при 14 ничьих и 45 поражениях (разница шайб 348–346). В нынешнем сезоне "Ак Барс" обыграл "Ладу" в Казани – 5:3 (Варнаков, Глухов, Токранов, Обухов, Глинкин; В.Стрельцов, Комаров, Зернов).

Начало матча в 18:00 по московскому времени. Трансляцию матча проведет телеканал ТНВ.

Дмитрий Казаков, 02.02.2017, 11:38
Тэги: ХК Ак Барс
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Комментарии

Я02 февраля 2017, 12:22
Подозреваю, игру слили ,чтобы поправить положение "Нефтехимика".Вот почему у нас спорт не популярен.
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Горожанин02 февраля 2017, 12:23
Наконец-то подготовятся.
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Горожанин02 февраля 2017, 12:30
В ответ на комментарий пользователя
Наконец-то подготовятся.
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Ага, бухать завяжут.:-D
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