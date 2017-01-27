На матчах «Рубина» пройдет тест система паспорта болельщика‍

Тестирование выдачи паспортов болельщиков перед Кубком конфедераций-2017 по футболу, матчи которого пройдут на стадионе «Казань Арена», планируется на матчах казанского ФК «Рубин» с московским ЦСКА и «Уфой». Об этом ТАСС сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

- У нас будут два тестовых матча в мае: „Рубин“ — „Уфа“ и „Рубин“ — ЦСКА. Это значит, что все сервисы мы будем максимально апробировать в этих играх на „Казань Арене“. Это встречи РФПЛ, но все службы будут работать как на Кубке конфедераций. Постараемся смоделировать эти матчи, как это будет летом на играх Кубка с точки зрения безопасности, логистики, сервисов и так далее, — рассказал глава ведомства.

По словам Леонова, на обоих матчах планируется сделать пешеходную зону до арены, а также перекрытия — в том виде, как это будет на Кубке конфедераций.

- Также мы планируем протестировать Fan ID. Пока что находимся в диалоге с минсвязью, решаем, как это будет: либо весь стадион, либо какая-то часть, — пояснил Леонов.

Он отметил, что из-за проблематичности заполнения форм введение выдачи паспорта болельщика, возможно, будет секторальным.

- Это регулярный матч, и заставлять всех заполнять эти формы достаточно проблематично. Мы определим для себя какую-то часть зрителей и им сделаем паспорт болельщика, чтобы можно было проверить систему контроля доступа, как это все работает, — подчеркнул Леонов.

Матч между «Рубином» и «Уфой» в рамках чемпионата России состоится в Казани 6 мая, с ЦСКА футбольный клуб из Казани сыграет 17 мая.

Напомним, ранее стало известно, что зрители Кубка Конфедераций-2017 года в Казани смогут бесплатно добраться до Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга. По словам заместителя министра транспорта РФ Николая Асаула, болельщики смогут подать заявку на бронирование специальных билетов с 17 января текущего года, для этого будут нужны билеты на матчи Кубка и паспорт болельщика.