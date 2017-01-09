Зрителей Кубка Конфедераций-2017 в Казани бесплатно довезут до Сочи, Москвы и Питера

Зрители Кубка Конфедераций-2017 года в Казани смогут бесплатно добраться до Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщают «Известия».

По словам заместителя министра транспорта РФ Николая Асаула, болельщики смогут подать заявку на бронирование специальных билетов с 17 января текущего года.

- Любой зритель, у которого будут билеты на матчи Кубка и паспорт болельщика (Fan-ID), сможет передвигаться между городами-организаторами и внутри них бесплатно, - сказал Асаул.

Сообщается, что будут организованы бесплатные «маршруты соревнований», которые будут соединять транспортные объекты, стадионы и фан-зоны, а между городами будут курсировать дополнительные бесплатные железнодорожные составы из купейных вагонов.

Подать заявку на бронирование билетов можно на сайте tickets.transport2018.com.