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Фанаты «Салавата Юлаева» требуют из-за драки дисквалифицировать «Ак Барс» до конца сезона

Фанаты «Салавата Юлаева» требуют из-за драки дисквалифицировать «Ак Барс» до конца сезона
16+
Фото: скриншот видео YouTube

Болельщики «Салавата Юлаева» требуют дисквалифицировать «Ак Барс» до конца сезона. Соответствующая петиция на сайте change.org была опубликована сегодня.

Автора петиции Андрей Козлов пишет, что группа болельщиков «Ак Барса» толпой избила болельщика уфимского клуба во время матча, который прошел вчера в Казани.

- Был провокатор со стороны болельщика «Ак Барса», который выбегал со своего места, подбегал к заградительному стеклу, кричал игрокам и судьям нецензурные слова, - говорится в тексте петиции.

Петиция адресована спортивно-дисциплинарному комитету КХЛ, Федерации хоккея России и министру спорта РФ Павлу Колобкову. На данный момент ее подписали 25 человек.

Напомним, матч закончился со счетом 6:5, победу одержали «барсы».

Люция Кашапова, 19.01.2017, 16:35
Тэги: ХК Ак Барс, Хоккей
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Комментарии

Горожанин19 января 2017, 16:41
25 человек это наверное те кто получил в казани ;-|
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Театрал19 января 2017, 16:46
Козлов - дал же бог фамилию соответствующую. А где полиция?
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Горожанин19 января 2017, 17:14
Вот поэтому я болею за немецкую сборную :-D
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Горожанин19 января 2017, 17:19
С допингом пересторались.....:-D вот и сцыпились :-D
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Горожанин19 января 2017, 17:29
Мы За!
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Злобный Аноним19 января 2017, 17:32
Добавим градус в дискуссию ;-)

... Один из болельщиков "АкБарса" в детстве был похож НА АРМЯНИНА ! :-D:-D:-P
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Регина19 января 2017, 17:50
Это колхозное б***ло выгнать нахрен из Казани! Понаехали, понимаешь ли, как армяне в Альметьевск! Толпой на беззащитного мальчика!
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Горожанин19 января 2017, 17:55
Правильно. Вообще весь профессиональный спорт распустить - пусть на завод идут, быки-бездельники!
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