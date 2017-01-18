Фанаты «Салавата Юлаева» требуют из-за драки дисквалифицировать «Ак Барс» до конца сезона

Болельщики «Салавата Юлаева» требуют дисквалифицировать «Ак Барс» до конца сезона. Соответствующая петиция на сайте change.org была опубликована сегодня.

Автора петиции Андрей Козлов пишет, что группа болельщиков «Ак Барса» толпой избила болельщика уфимского клуба во время матча, который прошел вчера в Казани.

- Был провокатор со стороны болельщика «Ак Барса», который выбегал со своего места, подбегал к заградительному стеклу, кричал игрокам и судьям нецензурные слова, - говорится в тексте петиции.

Петиция адресована спортивно-дисциплинарному комитету КХЛ, Федерации хоккея России и министру спорта РФ Павлу Колобкову. На данный момент ее подписали 25 человек.

Напомним, матч закончился со счетом 6:5, победу одержали «барсы».