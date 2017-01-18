На матче в Казани болельщики «Ак Барса» толпой напали на поклонника «Салавата Юлаева»

Драка началась во время второго периода

В Казани накануне вечером в ходе матча "Ак Барса" и "Салавата Юлаева" болельщики устроили кулачную битву, об этом сообщает ProUfu.ru. Драка началась во время второго периода.

– Один из болельщиков, видимо Уфы, сидел на секторе рядом с фанатами "Ак Барса", а когда Уфа забила – выставил шарф "Салавата" к стеклу и начал чересчур сильно радоваться. Ему сделали замечание, а он принялся посылать всех, – цитирует "Бизнес Online" слова представителя "Татнефть Арены".

После этого и началась потасовка.

За ходом "битвы" на трибунах даже некоторое время наблюдали хоккеисты на скамейке запасных.

Напомним, матч закончился со счетом 6:5, победу одержал казанский клуб. В ходе матча хоккеист уфимского "Салавата Юлаева" Томаш Мертл после столкновения с форвардом казанцев Александром Свитовым смог покинуть площадку только на носилках.