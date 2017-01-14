ФИФА рассмотрит дело «сбежавшего» из «Рубина» к Бердыеву игрока 19 января

Палата по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) назначила рассмотрение дела нападающего "Ростова" Сердара Азмуна на 19 января.

- Мы получили факс из ФИФА. Рассмотрение дела Азмуна назначено на 19 января. Поскольку ФИФА рассматривает дело без участия сторон, только по документам, присутствие наше или самого Азмуна не предполагается, — цитирует слова юриста Юрия Зайцева "Р-Спорт".

Ранее Следственный комитет не нашел оснований для обвинения футбольного клуба "Ростов" и его форварда Сердара Азмуна в незаконном трансфере.

"Рубин" подал заявление в Следственный комитет РТ на предмет проверки факта использования поддельного документа - якобы «"нового трудового договора" Сердара Азмуна, который сторона футболиста использует в процессе об определении суммы компенсации за фактически состоявшийся переход игрока в другой клуб.

Летом прошлого года футболист самовольно покинул "Рубин" и перешел в "Ростов", после чего подписал с этим клубом контракт. Однако "Рубин" не согласился с трансфером игрока в другой клуб, подав соответствующую жалобу.