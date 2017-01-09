СКР не нашел оснований для обвинения «сбежавшего» к Бердыеву игрока

Следственный комитет не нашел оснований для обвинения футбольного клуба «Ростов» и его форварда Сердара Азмуна в незаконном трансфере. Об этом сообщает портал «Блокнот».

Сегодня Следственный комитет сообщил, что с футболиста сняты все обвинения.

Напомним, ранее «Рубин» подал заявление в Следственный комитет РТ на предмет проверки факта использования поддельного документа - якобы «нового трудового договора» Сердара Азмуна, который сторона футболиста использует в процессе об определении суммы компенсации за фактически состоявшийся переход игрока в другой клуб.

Летом прошлого года футболист самовольно покинул «Рубин» и перешел в «Ростов», после чего подписал с этим клубом контракт. Однако «Рубин» не согласился с трансфером игрока в другой клуб, подав соответствующую жалобу.