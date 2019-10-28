Драка с молодоженами в Казани: девушка кидалась туфлями, мужчины душили персонал

Молодожены и их друзья сами спровоцировали драку, произошедшую в пятницу 25 октября, получив отказ во входе в клуб, сообщили Prokazan.ru в казанском баре RV.

Напомним, очевидцы сняли драку возле заведения на видео, сообщив, что молодожены направились в бар сразу после свадебного застолья, а первую брачную ночь провели в участке полиции. Сегодня заведение официально прокомментировало случившееся.

Компания была в состоянии «сильнейшего опьянения», пытаясь попасть в бар, заявили в заведении: «Охрана отказала и корректно объяснила, что не может пропустить в бар в связи с их состоянием. Компания, покидая бар, громогласно высказала все своё недовольно в нецензурной форме.Через некоторое время компания вернулась, разъярённый молодой человек кричал, угрожал расправой, бросался на охранников с кулаками. Контроллеры вышли на крыльцо заведения с намерениями мирно урегулировать конфликт и до последнего не вступали в драку».

Однако, по версии заведения, один из парней был слишком агрессивно настроен и все же спровоцировал драку. «Группа из четырёх человек набросилась на двоих контроллеров, девушка кидалась туфлями в сотрудников заведения, мужчины пытались душить персонал, вследствие чего были нанесены телесные повреждения сотрудникам».

Драку пытались остановить и другие сотрудники бара, им помогали гости и простые прохожие, после вызвали сотрудников ГБР, но и им пьяная компания оказала сопротивление. После чего полиция забрала всю честную компанию в участок. Напомним, на кадрах видно, что охрана бара применяла к компании дубинки.

«Со стороны бара были составлены документы о нарушении общественного порядка. Мы дорожим безопасностью наших гостей и приносим извинения всем гостям и очевидцам данного происшествия!»

Сейчас полиция ведет проверку по данному факту.