«Попали в бойцовский клуб». В Казани молодоженов избили дубинками возле бара

В минувшую пятницу. 25 октября, возле одного из клубов по улице Баумана в Казани произошла потасовка. Видео с места появилось в социальных сетях.

«В пятницу приехал к брату на свадьбу, после кафе молодежь поехала в один из клубов на Баумана, но вместо дальнейшего веселья попали в бойцовский клуб и в итоге молодожёны провели свою первую брачную ночь в отделе полиции "Япеева"», - пишет автор видео.

По его словам, у новоиспеченных супругов зафиксировали побои разной степени тяжести, перелом челюсти и отравление от паралитического баллончика. У свидетеля сломаны челюсть и нос. На кадрах видно, что в драке участвовало несколько человек, женщина пытается вступится за мужчину, но ее раз за разом грубо откидывают, от чего она неоднократно отлетает на землю.

«Вот так выходишь один на один с человеком, а тут выходит восемь, шесть человек с дубинками». На видео действительно двое человек используют в драке дубинки.

«Заявление было от супруги одного пострадавшего, но о массовой драке информации не поступало, обычная потасовка», - сообщили в пресс-службе МВД по РТ.