Не пропустил: виновником аварии с машиной ГИБДД назван водитель Hyundai Solaris

В МВД рассказали о подробностях аварии, в которую попал патрульный экипаж в воскресенье.

По данным ведомства, полицейские неоднократно требовали водителя автомобиля ВАЗ-2113 серебристого цвета без государственных регистрационных знаков остановиться, однако он не подчинился. Было принято решение о преследовании автомобиля.

На перекрестке улиц Гвардейская и Патриса Лумумбы преследующему нарушителя патрульному автомобилю "Лада Приора" с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом, не уступил дорогу двигавшийся по улице Патриса Лумумбы водитель автомобиля "Hyundai Solaris". В результате машины столкнулись и получили механические повреждения, а водитель патрульного автомобиля с травмами был доставлен в больницу.

При этом машина, которую догоняли сотрудники ведомства, скрылась, был объявлен план перехват, а позже водителя задержали.