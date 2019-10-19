Машина перевернута, все в крови: в аварию в Казани попал экипаж ГИБДД

Сегодня в аварию попал казанский экипаж ГИБДД. Как рассказали в полиции, на улице Гвардейская напротив остановки "Сады" сотрудники ведомства пытались остановить ВАЗ 2113. Машина ехала без номеров и с тонированными окнами.

Законные требования об остановке водитель ВАЗа проигнорировал, продолжая мчаться по улице на высокой скорости. Экипаж ГИБДД преследовал нарушителя, и на перекрестке улиц Патриса Лумумбы и Гвардейской столкнулся с автомобилем "Hyundai Solaris".

В результате столкновения полицейская машина перевернулась, получил травмы и доставлен в больницу водитель патрульного транспорта, владелец иномарки не пострадал.

Правонарушитель скрылся, объявлен план перехват.