«Да отстаньте уже от кондукторов»: казанцы устали от жалоб на персонал автобусов

В соцсетях появилось очередное видео из казанского автобуса. На этот раз пассажиры засняли кондуктора, который пробивал и отрывал подряд несколько билетов, складывая их стопочкой. В это время автобус ехал полупустой. Для чего кондуктор проводит манипуляцию с билетами, автор ролика пояснять не стал. А вот комментаторы выступили в защиту сотрудника ПАТП №2 - именно в автобусе этого предприятия был снят ролик.

latypova_n23

Кто вот такие моменты снимает, Вы хотите сказать что самые чесные в мире люди что ли?! Никогда не пытались подзаработать? Я понимаю наше государство дерет деньги с простых людей бессовестно, из этого простым людям приходится хоть как то выживать..

hai_ryllin

Пост ниАчем. Он же не пихает их обратно

pod_pokrovom_pechali

Да отстаньте уже от кондукторов, омг (орфография и пунктуация авторов сохранена)

Напомним, что на днях в Ассоциации АТП РТ прошло увольнение кондукторов и водителей, которыы нарушали финансовую дисциплину.