В Казани начали штрафовать и увольнять кондукторов за подделку билетов

За сентябрь в казанских автобусах выявили 75 случаев продажи поддельных билетов. Эти нарушения стали причиной выговоров, штрафов и увольнений не только кондукторов, но и водителей. Так, 68 кондукторов получили выговоры, замечания и денежные взыскания, еще 5 кондукторов и 2 водителя уволены.

Сергей Темляков, председатель Ассоциации АТП РТ: "были увольнения, потому что был зафиксирован повторный случай продажи "левых" билетов. По первому факту объявляли выговор и полностью лишали премии. После второго раза приняли решение расстаться с сотрудниками. Водители способствовали продаже не тех билетов. Факт был, и они сами потом признавались, что это действительно было. С водителями также расстались".

Напомним, что с 1 июля сведения о продаже билета кондуктором напрямую с валидатора поступают в налоговую службу. С момента вступления поправок к ФЗ-54 в силу в Казани выявили 92 факта продажи поддельных билетов, в 40 случаях на нарушение указывали пассажиры транспорта.

Уволенные за нарушение трудовой дисциплины сотрудники не смогут больше работать в предприятиях Ассоциации АТП республики: их данные внесены в специальный реестр.