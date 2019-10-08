«Покатушки закончились штрафами». В Казани трое парней прокатились на крыше авто

Госавтоинспекторы Казани нашли и наказали парней, прокатившихся на крыше «Лады Калины». «Покатушки на крыше закончились штрафами», - иронично замечается в официальном аккаунте казанского Полка ДПС.

Напомним, видеоролик, на котором трое парней на высокой скорости прокатились на крыше «Лады» появился в социальных сетях несколько дней назад, машина передвигалась по улице Вишневского. Ролик заинтересовал сотрудников ДПС, они установили личность водителя автомобиля, 33-летний мужчина не отрицал факт лихой езды с пассажирами на крыше.

«Также при проверке данного автомобиля было установлено аналогичное нарушение правил дорожного движения на улице Проспект Победы в этот же день», - сообщили в Полку ДПС.

В отношения водителя и пассажира легковушки были составлены протоколы об административном правонарушении. Теперь мужчины заплатят штраф.