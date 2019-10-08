«Не пожил малыш». В Казани Mercedes сбил семью на «зебре», умер 4-летний мальчик

В минувший вторник вечером в Казани Mercedes сбил семью из трех человек на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Гаврилова, сообщили очевидцы.
В результате аварии в карете скорой помощи скончался четырехлетний ребенок, его бабушка и дедушка госпитализированы в тяжелом состоянии. Обстоятельства случившегося выясняются.
«До последнего думал, что малыш живой! Нет никаких слов, как описать эту ситуацию!!!» «Так и не пожил малыш», - пишут очевидцы.
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И те, и эти бесперспективны в плане интеллектуального развития, тут уж ничего не поделаешь.