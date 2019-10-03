«Одинокого гаишника» из Бугульмы обвиняют в подставе

Коллега «одинокого гаишника» из Бугульмы Рустама Зайганова анонимно высказал свой взгляд на ситуацию в соцетях. По его словам, в батальоне полка ДПС сейчас разгорелась нешуточная баталия. Он рассказал, что Зайганов действительно пришел на общий сбор без формы, ссылаясь на то, что ее постирала жена, хотя, по словам анонима, «у каждого комплекта формы минимум два».

«Пришёл с запахом перегара, на что ему было сделано замечание от нашего ком взвода. За что ком взвода был при всех послан на три веселых буквы, мол: я приехал, иди на... че ты от меня хочешь? Взводник обо всем доложил руководству, а те уже в свою очередь решили вместо увольнения поставить сотрудника в пеший патруль, потому что бухим приходит не в первый раз, тс доверять не хотят, да и задача сверху выставить там людей была», - пишет коллега «одинокого гаишника».

Напомним, в ГИБДД заявили, что пеший пост был создан в связи с жалобами жителей, что в их районе проежает много грузовиков. Но по версии общественников, Зайганова поставили дежурить без машины и напарника, вынуждая уволиться.

«Рустам оказался не таким дураком как кажется, и решил выставить взводника что он творит беспредел, выложил это во все паблики и даже снял постановочное видео) Я вот думаю, неужели никто из действующих сотрудников не понимает, что командир взвода это не начальник и не особо решает такие вопросы, все решает начальник и комбат. Взводник наш мировой мужик, работаем уже давно, учитывая что это уже не первый случай таких косяков со стороны Зайнагова он долго терпел и не докладывал никому. Вот как иногда огласка работает в другую сторону! И смотреть на это противно».(орфография и пунктуация автора сохранены)