В пешем порядке. В ГИБДД РТ объяснили появление «одинокого гаишника»

Поводом для размещения в Бугульме «одинокого гаишника», дежурящего без напарника и служебной машины, стали жалобы жителей на грузовики, а не конфликт с начальством. Сообщил заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Александр Разумнов изданию «Бизнес Online».

По его словам, от граждан поступило много жалоб на то, что на этом участке дороги часто ездят грузовики. Поэтому в ГИБДД РТ было принято решение оказать практическую помощь коллегам из Бугульмы и организовать пост.

Кроме того, Разумнов отметил, что «это одна из форм несения службы – в пешем порядке, как гласит пункт 94.1 приказа МВД России. Все это регламентировано, это такой пункт несения службы для контроля движения на участках дорог с небольшим напряжением».

Напомним, в соцсетях фото «одинокого гаишника» размещают уже не в первый раз, горожане и общественники призывали к справедливости, заявляя, что его поставили туда на одинокое дежурство из-за конфликта с начальником. Якобы наказывая и вынуждая уволиться самому.