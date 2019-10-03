«Нет проблем с великим татарским народом». Соловьев заявил о травле

Ведущий Владимир Соловьев ответил на претензии в свой адрес после оскорбления жителя Татарстана в эфире радио «Вести FM». В программе 1 октября он назвал слушателя, критиковавшего его, мразью и посоветовал не позорить Татарстан. В соцсетях активно обсуждали запись эфира, а правозащитники заявили, что Соловьев должен нести уголовную ответственность за оскорбление татарского народа.

«У меня нет никаких проблем с великим татарским народом. Я часто бываю в Казани. И любой, у кого есть уши, услышал главную фразу, что тот мерзавец, приславший сообщения, которые вполне могут составить основу для возбуждения уголовного дела против него, — он позорит Татарстан. Кстати, при этом не факт, что он татарин», - цитирует Соловьева «Газета.ру».

Ведущий отметил, что несколько дней идет попытка устроить против него травлю, которую он связал с осенним обострением. «Я, честное слово, смотрю на это с улыбкой, потому что давно работаю в СМИ и всегда знаю, если начинают травить, то пришел либо весенний сезон обострений, либо осенний. А успокоительные, видно, не успели завезти в аптеки».