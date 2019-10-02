«Как дворовой бандит». У СКР просят наказать Соловьева за оскорбление татар

Казанский правозащитник Еркен Сарсембаев обратился к генеральному прокурору России и председателю Следственного комитета РФ с требованием привлечь ведущего Владимира Соловьева к уголовной ответственности за оскорбление нации, пишет «Вечерняя Казань».

«Некто Хасанов обратился лично к Соловьеву, высказав свои оценочные суждения об этом человеке, а тот начал говорить обо всем Татарстане, который комментатор якобы позорит. После чего он начал пародировать татарский акцент, что это, как не прямое оскорбление и насмешка над всеми представителями нации? Кто дал ему право оскорблять таким образом татар? Не Хасанов, а Соловьев в итоге оскорбил весь Татарстан! Он не юморист и не пародист, он журналист, лицо федерального телеканала, поэтому должен быть выдержанным, мудрым, взвешивать каждое слово. А он ведет себя, как дворовый бандит», - считает Сарсембаев.

По мнению правозащитника, действия и слова ведущего можно отнести к статье 282 Уголовного кодекса России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Напомним, в эфире радио «Вести FM» на высказывание татарстанца, назвавшего ведущего «лакеем» и «путиноидом», Соловьев ответил: «Не позорь Татарстан, мразь!»