«Не позорь Татарстан, мразь!» Соловьев оскорбил слушателя в прямом эфире

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на слушателя из Татарстана в эфире радио «Вести FM». В программе ведущий зачитывает сообщения из соцсетей, в своем послании некто «Хасанов из Татарстана» критиковал Соловьева и назвал его «лакеем и путиноидом», комментируя тему выпуска «Сотрудник следственного комитета умер после нападения в Москве. Кто виноват?». Видеозапись эфира можно посмотреть в «Твиттере».

Соловьев отреагировал довольно остро и не сдержал эмоций: «Ты мразь! Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь! – кричал Соловьев. - Лакей, путиноид... Ты-то чей? Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ») всплывают!»