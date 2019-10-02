Температурная аномалия: эксперт КФУ рассказал, когда в Казани снова похолодает

В ближайшие дни на территории Татарстана температура воздуха будет держаться значительно выше климатической нормы: столбик термометра,по прогнозам синоптиков, достигнет отметки в 18 градусов тепла. При этом климатическая норма для начала октября - всего 7-8 градусов выше ноля, говорят в КФУ.

"3 и 4 октября мы будем находиться под влиянием обширного антициклона. Потоки воздуха из Казахстана принесут тепло. В ближайшие дни в столице будет сухая погода. Ночные температуры будут высокими. Циклон, который принес в Казань дожди, уходит на северо-восток. Мы наблюдаем золотую пору и комфортную погоду. Погода изменится уже на следующей неделе, по прогнозу, уже в среду. Ожидается похолодание и дожди" - прокомментировал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

Отметим, что в выходные в Казани ожидается облачная погода, в субботу возможен дождь, ночью +11 градусов, днем до +15. В воскресенье сохранится аналогичная погода.