На улице Достоевского столкнулись шесть иномарок. Есть пострадавшие

Сегодня на улице Достоевского в Казани произошло массовое ДТП. О нем очевидцы рассказывают в социальных сетях.

По информации свидетелей аварии, произошло лобовое столкновение двух автомобилей, затем в них врезались остальные участники аварии. Как пишет "Татар-информ" со ссылкой на ГИБДД, один из водителей подрезал другого, из-за чего и произошло ДТП.

Известно, что один из участников аварии получил травмы ноги и переносицы. Всего в ДТП оказались повреждены шесть машин.

Напомним, что еще одна крупная авария с тремя автомобилями произошла вчера поздно вечером на Горьковском шоссе. Здесь пострадали трое граждан.