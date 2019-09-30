В массовом ДТП на Горьковском шоссе пострадали три человека

Серьезное ДТП произошло вчера поздно вечером на Горьковском шоссе. Участниками аварии стали три машины.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 27-летняя женщина на автомобиле "Opel Corsa" не выбрала безопасную скорость движения. Напротив дома №17 автоледи выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем "УАЗ". За рулем находился 61-летний мужчина. От удара легковой автомобиль отбросило на внедорожник "KIA Sportage".

Как пишет "Татар-информ" со ссылкой на пресс-службу Минздрава РТ, в аварии женщина получила перелом грудины, 27-летний водитель "KIA" - сотрясение мозга, их доставили в больницу. Еще один пострадавший - 24-летний молодой человек - сломал руку, от госпитализации отказался.