Минфин решил ужесточить налогообложение для богатых россиян

Минфин собирается обязать платить налоги граждан, которые провели в России 90 дней в году и имеют в стране дом, бизнес и личные контакты, сообщает РБК со ссылкой на внесенный в Госдуму проект бюджета на 2020 год.

Сейчас те, кто провел в стране менее 183 дней в году, не платят налоги в России. По новым же правилам даже те, кто находился в РФ менее 90 дней, будут считаться резидентами при наличии недвижимости, экономических и личных связей в стране.

Министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что таким правилом пользуются многие бизнесмены, чтобы не платить налоги с нераспределенной прибыли. По его словам, одна из причин ужесточения условий — «чтобы наши бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, к нам возвращались».

Для нерезидентов Минфин предлагает установить ставку по налогу на доходы физлиц в 13%, уравняв ее со ставкой, которую платят резиденты. Сейчас ставка по НДФЛ для нерезидентов составляет 30%.