«Это очередной фейк»: в Ассоциации АТП Казани прокомментировали драку в автобусе

Сегодня в социальных сетях появился ролик с жестокой дракой женщин в автобусе. Авторы поста утверждали, что инцидент произошел в Казани. На видеозаписи видно, как три женщины дерутся, кричат и хватают друг друга за волосы. «Сколько волос выдрала», - возмущаются комментаторы.

Председатель Ассоциации АПТ Татарстана Сергей Темляков пояснил корреспонденту Prokazan.ru возникшую ситуацию :

"Это не казанский автобус. У нас драки не было. На поручнях можно заметить красные валидаторы, которых в нашем общественном транспорте нет. Так что эта новость - очередной фейк".

Напомним, что ранее в казанских группах распространяли фотографии поручней с молитвами, которые якобы тоже были замечены в Казани. Ассоциация перевозчиков также опровергла этот факт.