«Сколько волос выдрала!» В казанском автобусе засняли жесткую женскую драку

В соцсетях появилось видео жесткой драки трех женщин в одном из казанских автобусов. На кадрах две дамы сцепились, третья бьет одну из них ногой, а после хватается ей за голову и выдирает волосы. «Сколько волос выдрала», - возмущаются комментаторы.

Драку разнимают мужчины, девушек высаживают из автобуса. Одна из пассажирок буквально молит вступивших в драку женщин: «Успокойся и маму свою успокой, ребенка напугаешь, выведите их!»

Что стало причиной конфликта, доведшего до рукоприкладства, не сообщается.