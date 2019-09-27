Казань сегодня: «одинокий гаишник», экскурсии на кладбище и трагедия на рельсах

В ПЕШЕМ ПОРЯДКЕ. В ГИБДД РТ ОБЪЯСНИЛИ ПОЯВЛЕНИЕ «ОДИНОКОГО ГАИШНИКА»

В соцсетях сотрудника ГИБДД Рустама Зайганова из Бугульмы, дежурящего в одиночестве без напарника и служебной машины, назвали «одиноким гаишником». Его фото появляются в различных группах уже больше двух месяцев. И пользователи просят справедливости для уже ставшего городской легендой мужчины.

Поводом для размещения в Бугульме «одинокого гаишника», дежурящего без напарника и служебной машины, стали жалобы жителей на грузовики, а не конфликт с начальством. Сообщил заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Александр Разумнов изданию «Бизнес Online».

По его словам, от граждан поступило много жалоб на то, что на этом участке дороги часто ездят грузовики. Поэтому в ГИБДД РТ было принято решение оказать практическую помощь коллегам из Бугульмы и организовать пост.

ДЕВУШКА В МАСКЕ ПЕТУХА ШОКИРОВАЛА НА КАСТИНГЕ «ТАНЦЕВ НА ТНТ» В КАЗАНИ

25-летняя танцовщица из Уфы, выступившая на казанском кастинге шоу «Танцы на ТНТ» под псевдонимом Ksu Max, шокировала зрителей и жюри не только танцем, но и внешним видом. Девушка выступала в маске петуха, а энергичный танец вызывал откровенные улыбки у членов жюри. Но все же заветное «Вы в танцах» участница услышала, на ее прохождении в следующий этап проекта настоял хореограф Егор Дружинин.

В соцсетях видео с танцем Ksu собрало сотни комментариев. «Повезло, что она в маске», - пишет часть пользователей, не оценивших танец уфимки. Часть же комментаторов пытаются защитить танцовщицу: «Ничего вы не понимаете, это тоже искусство».

В ОЗЕРЕ ПАРКА ПОБЕДЫ НАШЛИ УТОПЛЕННИКА

В выходные в МЧС РТ поступило сообщение о том, что в водоеме в парке Победы утонул гражданин. Об этом пишет "Татар-информ" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Спасатели выехали на место и в двух метрах об берега нашли тело погибшего. Его передали сотрудникам полиции, личность мужчины пока не установлена. Причины гибели также предстоит выяснить специалистам.

ПО АРСКОМУ КЛАДБИЩУ В КАЗАНИ НАЧНУТ ВОДИТЬ ЭКСКУРСИИ

В Казани появится обзорная экскурсия «Арское поле: вехи истории», включающая прогулку по Арскому кладбищу. Сегодня на деловом понедельнике об этом рассказала директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Пешеходная экскурсия будет рассчитана на группу до 30 человек, по времени она займет от 2 до 4 часов в зависимости от пожеланий участников.

В КАЗАНИ ПЕНСИОНЕРКА ПОПАЛА ПОД ПОЕЗД

Сегодня около 14:00 в Советском районе поезд сбил женщину. Об этом пишет "Татар-информ" со ссылкой на Приволжское следственное управление на транспорте СК России.

Трагедия произошла напротив остановочного пункта Новаторов, сообщает источник. Пассажирский поезд № 112 сообщением Москва – Круглое поле смертельно травмировал 65-летнюю женщину.

В Приволжском управлении СК на транспорте начали проверку. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.