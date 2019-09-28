«Одинокий гаишник». В Татарстане требуют справедливости для сотрудника ГИБДД

В соцсетях сотрудника ГИБДД Рустама Зайганова из Бугульмы, дежурящего в одиночестве без напарника и служебной машины, назвали «одиноким гаишником». Его фото появляются в различных группах уже больше двух месяцев. И пользователи просят справедливости для уже ставшего городской легендой мужчины.

Общественник Виктор Морозов попытался разобраться в причинах появления «одинокого гаишника», вот что ему удалось выяснить. По словам Морозова, два месяца назад Рустам Зайганов прибыл на объявленный по тревоге сбор сотрудников без форменной одежды. У мужчины был выходной, его форму постирала супруга. Общественник утверждает, что командира данная ситуация крайне не устроила и Зайганов был «послан по всем известным адресам». После ему было предложено перевестись или уволиться, но принципиальный сотрудник делать этого не стал.

«Поскольку законных оснований уволить "одинокого Гаишника" просто нет, его начальник Миннегулов Ф.Т решил его просто убрать с работы таким образом. Он добивается того что бы гаишник написал рапорт об увольнении по собственному желанию не выдержав таких условий его труда. Лично у меня возникает только один вопрос, кто позволил начальнику так издеваться над подчиненными? Куда смотрит министр МВД и министр ГИБДД??? Я теперь понимаю почему среди сотрудников МВД возросли случаи суицида!» - отмечает Морозов. (орфография и пунктуация автора сохранены).