Грузчики аэропорта «Казань» воровали у пассажиров багаж. Их осудили

Лаишевский районный суд вынес приговор трем сотрудникам казанского аэропорта. Об этом сообщили сегодня в Приволжской транспортной прокуратуре.

Известно, что в мае этого года трое грузчиков, находясь в зоне комплектования багажа международных рейсов на территории АО «Международный аэропорт «Казань», совершали ряд хищений имущества из багажа авиапассажиров.

Злоумышленников задержали, они раскаялись в своих действиях и полностью возместили ущерб пассажирам. Двоим грузчикам суд назначил по 300 часов обязательных работ, третьему повезло меньше: он уже был судим, поэтому суд приговорил его к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Напомним, что недавно жалобы на грузчиков аэропорта поступали от российских артистов: в своем Instagram солистка группы IOWA опубликовала видео, на котором сотрудники роняют на землю кейс с дорогим музыкальным оборудованием.