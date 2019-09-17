Катя IOWA пожаловалась в сетях на сотрудников Казанского аэропорта

В Instagram Кати IOWA появилось видео из аэропорта "Казань". На глазах артистки при разгрузке на землю упал кейс с диджейским оборудованием. Девушка возмущена тем, что негабаритные ценные вещи сдали в багаж:

"Какой ужас, у нас кейс упал! Там инструмент. Ну Аэрофлот, ну пожалуйста! Ну почему так!" - восклицает исполнительница на видеозаписи. Ее коллега по сцене добавляет: "Мои диджейские контроллеры сегодня, возможно, не заведутся и концерта не будет".

Судя по Instagram артистки, неприятное впечатление несколько сгладил белый "Volvo", на котором вместо номера висела надпись IOWA.