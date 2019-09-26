«Мне написали разгневанные татары»: Варламов посвятил пост набережным Татарстана

"Так могла бы выглядеть вся Россия" - озаглавил блогер Илья Варламов свой пост, посвященный набережным в городах РТ.

"Я тут на днях выпустил пост с топ-10 лучших набережных России и пожаловался, что хороших набережных у нас в стране почти нет! И тут мне написали разгневанные татары, которые сказали, что больше не будут присылать мне на Новый год чак-чак! Оказывается, в Татарстане много отличных набережных, про которые мало кто знает. Обидно вышло."

Варламов показал 10 набережных городов и сел республики. Он похвалил общественные пространства в Муслюмово, Лаишево, селе Красный ключ, набережные в Арске, Кукморе и Тюлячах, отметил Бугульму, Альметьевск и Зеленодольск и Азнакаево.

Напомним, что в середине сентября учиться благоустройству, в том числе на примере малых городов, в Татарстан приезжали гости из разных регионов России: республика стал местом стажировки для победителей проекта "Культурная мозаика малых городов и сел".