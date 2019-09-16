Россиян научат “поднимать” провинцию на примере Татарстана

На этой неделе Татарстан стал местом стажировки представителей российской глубинки. Поездку организовал Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко для победителей конкурса социокультурных проектов - “Культурная мозаика малых городов и сел” объединяет инициативы небольших населенных пунктов по долгосрочному развитию территорий. Победители получают гранты и возможность участия в образовательных программах.

“Билетом” на стажировку в РТ стали мотивационные письма. Как рассказала Елена Коновалова, руководитель направления “Культура” фонда, выбирали заявки тех, кто обладал определенным опытом и лидерскими качествами. Оценивался вклад претендента в проект-победитель “Культурной мозаики”, мотивация и понимание, как он сможет применить полученные знания в своем городе.

В образовательный тур по паркам, набережным и площадям Татарстана в итоге отправились команды 7 городов из Центральной России, Забайкалья и Иркутской области, Урала и Русского Севера.

У специалистов из разных концов страны - одинаковые цели: сохранить уникальность своих населенных пунктов, их культуру, ремесла и исторические места, сделать жизнь людей комфортнее и интереснее.

Проблемы тоже похожие: недостаток финансов, сложности в привлечении граждан к работе над проектами и получении “обратной связи”. Об успешном опыте решения таких вопросов на примере Татарстана участникам стажировки в течение недели рассказывают архитекторы и ландшафтные дизайнеры, руководство Дирекции парков и скверов, главы муниципалитетов.

Первой стала встреча с Министром культуры РТ Ирадой Аюповой. На примере татарстанских городов она рассказала о культурной политике республики. Концепция ее развития сформулирована в пяти позициях: креативность, коммуникация, кооперация, компетенция и капитализация. Она предполагает создание благоприятных условий для творческого развития и общения людей, взаимодействие между различными ведомствами и организациями, повышение роли профессионального образования в сфере культуры и смещение финансовых акцентов в сторону самоокупаемости.

“Мы (в РТ) очень консервативны, в этом наша уязвимость", - обратилась к участникам стажировки Ирада Аюпова. "Несмотря на видимую инновационность, мы очень тяжело принимаем изменения. Создание располагающей к творчеству среды позволяет снизить страх перед инновациями. Поэтому, я считаю, для нашего региона это очень важно.”

Благоустройство территорий в Казани рассмотрели на примере набережной озера Кабан: объекта, которые сочетает экологический, социальный и культурный подход к организации общественного пространства. Из-за дождей людей и активностей на набережной не было. Зато в контексте непогоды гостей заинтересовали бытовые вопросы: насколько прочны деревянные настилы и как за ними ухаживать, как подбирали растения для высадки набережной.

О принципах формирования флоры рассказал дендролог Сергей Мурзов. В их числе - создание естественной системы очистки озерной воды, выбор в пользу многолетних растений, подбор экземпляров, которые цветут в разное время и посадка морозостойких деревьев. Опыт гости из регионов смогут адаптировать к своим городам при личной поддержке Сергея Мурзова - он готов консультировать участников после окончания стажировки.

В течение недели участники стажировки познакомятся и с малыми поселениями республики: В Тюлячах, Богатых Сабах и Арске представят опыт благоустройства с учетом паводков, создание рекреационных зон у воды. На примере Елабуги покажут сохранение исторического контекста в современном городе, в Нижнекамске обсудят социальные объекты в общественных пространствах. В Муслюмово акцент сделают на разнообразии активностей на единой территории, в Бавлах - изучат проектирование городских площадей. В Бугульме речь пойдет об экологических решениях на общественных территориях и объединении значимых зон города единым пешеходным маршрутом. В Лаишево гостям расскажут о создании бренда и работе с местным бизнесом на примере Камского моря.

Финалом тура станет круглый стол с Наталией Фишман, где гости смогут задать вопросы лично помощнице президента РТ. Итоги образовательной поездки подведут уже в пятницу.