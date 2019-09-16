В КФУ опровергли свои слова, что в «кошмарном» общежитии жили полицейские

В КФУ опровергли свое заявление, сделанное накануне, что в общежитии, фото которого разлетелось по соцсетям, жили силовики, охраняющие WorldSkills 2019. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Напомним, фотографии комнат появились на днях в Сети, они были сделаны из общежития на улице Бутлерова. Сначала в вузе заявили, что там жили полицейские, но позже признали свою ошибку. Там отметили, что в этом году в общежитии КФУ полицейские не жили.

- Общежития находятся на очереди в ремонт. Сейчас они приведены в норму для заселения. Конечно, не ДУ (Деревня Универсиады), но здание со временем улучшится. В этом году ремонт проходил на Красной Позиции, - сообщили в вузе.