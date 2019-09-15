«Не передать словами весь этот ужас»: фото общежития КФУ после WorldSkills

В Сети появилось фото, как выглядит одно из общежитий КФУ после того, как оттуда выселились сотрудники МВД, обеспечивающие безопасность WorldSkills.

- Фантастические условия предоставлены студентам платного отделения КФУ, не передать словами весь этот ужас, ни единого рабочего замка, даже в туалетах (электричество тоже отсутствует), нерабочий лифт (9 этажей), на кроватях мешки вместо сетки, - заявила жительница города.

В КФУ сообщили, что фотографии сделаны после выселения сотрудников МВД из общежития на улице Бутлерова, сейчас помещения приведены в соответствие с требованиями законодательства к условиям проживания.

В МВД по РТ уточнили, что полицейские во время WorldSkills не проживали в общежитии КФУ на улице Бутлерова, отмечает "Бизнес Online".