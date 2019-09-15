Госкомитет РТ проверит мертвых голубей из парка Урицкого

Госкомитет РТ по биоресурсам проверит мертвых голубей, которых находят в казанском парке Урицкого, сообщили в ведомстве.

- Они посмотрят, есть ли в парке мертвые голуби. Возьмем материал и отправим на анализ в ветлабораторию, чтобы установить причину гибели птиц. Такие анализы готовятся от недели до двух недель, - цитирует "Татар информ" слова начальника Управления госнадзора в сфере животного, растительного мира и особо охраняемых природных территорий Госкомитета РТ по биоресурсам Радика Мутахарова.

Ранее в редакцию прислали фотографии мертвых голубей в парке имени Урицкого. Птицы лежат на дорожках, настилах около водоема, плавают в озере. Их здесь десятки, говорят казанцы.