Десятки мертвых голубей в парке Урицкого напугали казанцев

В редакцию Prokazan.ru поступили фотографии мертвых голубей в парке имени Урицкого. Птицы лежат на дорожках, настилах около водоема, плавают в озере. ИХ здесь десятки - говорят казанцы.

“Четыре дня назад с мамой были в парке, заметили, что голуби нахохлившиеся, квелые, больные какие-то. Сидят не на лапках, а прямо на тушке. А сегодня пришел - они мертвые, и их становится все больше. Для меня парк Урицкого - лучший в городе, часто здесь гуляю. Пока я сюда не буду ходить во избежании распространения всякой заразы”, - рассказал нам казанец, пожелавший остаться анонимным.